Albstadt "Es kam einfach aus dem Handgelenk"

Albstadt/Ulm. "Blaubär und Nussmäusschen – Der rote Berg" lautet der Titel des 147 Seiten dicken Buchs, das Patrick Frühwirth in nur zwölf Tagen verfasst hat. "Es ging unheimlich schnell", erzählt der 33-jährige Realschullehrer, der mittlerweile mit seiner Familie in Ulm lebt: "Das Buch kam irgendwie aus meinem Handgelenk."

Die Geschichte handelt von zwei Freunden, dem Braunbären Knut und dem Eichhörnchen Hanno, die friedlich mit den anderen Tieren in ihrem Wald leben. Bis der große Berg blutet – gemeint ist ein Vulkanausbruch. Dann verschwindet auch noch Onkel Hero – und Knut und Hanno brechen zur großen Rettungsaktion auf. Was weiter passiert, wird hier nicht verraten.

Wie kommt ein junger Vater dazu, für seine Tochter ein Kinderbuch zu schreiben? Patrick Frühwirth hat begonnen Hannah – die heute 18 Monate alt und kerngesund ist – vorzulesen, als sie nach über einem Monat nach ihrer Geburt aus der Kinderklinik Ulm entlassen wurde: Zwar verstand das Baby die Inhalte nicht, aber die Frühwirths hatten schnell bemerkt das Singen und auch Sprechen eine sehr beruhigende Wirkung auf es ausübten. Doch wer als Vater so bald zu lesen anfängt, läuft Gefahr, dass ihm irgendwann der Stoff ausgeht. "Wir haben zwei, drei gute Bücher gefunden, aber in den anderen ging es mir entweder zu gewalttätig zu", erzählt Patrick Frühwirth, "oder sie waren so langweilig, dass ich Gefahr lief, beim Vorlesen einzuschlafen." Also griff er selbst zu Feder re­spektive Tastatur und wurde Autor.