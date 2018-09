Albstadt "Es gibt mir Selbstvertrauen"

Albstadt-Magrethausen. Auf einer Wiese blühen hunderte von Alpenrosen, dahinter meint man, die Baumwipfel leise rauschen zu hören. Entfernt erstrecken sich grüne Wiesen, und ganz hinten ragt eine Bergkette auf – wahrscheinlich erste Ausläufer der Alpen. Die Farbe der Gipfel changiert zwischen Violett, und Braun und Rostrot; der Vordergrund leuchtet brandrot: Hannelore Eden liebt Frabe und hat keine Angst davor, sie effektvoll einzusetzen, und – anders als viele andere Maler – keinerlei Berührungsängste mit dem Zustand "bunt". Bereits ihre erste Einzelausstellung in der Bisinger Hohenzollernhalle trug den Titel "Bunte Vielfalt"; der Name ist ganz offensichtlich Programm.

Hannelore Eden ist eine Amateurin im positiven Sinn – das Wort "Amateur" kommt von "Liebe". Es war späte Liebe; die heute 75-Jährige hat nach zwei schweren Schicksalsschlägen zur Kunst gefunden. 1993 starb ihr Mann Josef Eden; kurz darauf verunglückte ihr jüngster Sohn tödlich. In der darauffolgenden Kur im Jahr 1994 nahm sie an einem Seidenmalkurs teil und merkte, dass ihr das gut tat. Später besuchte sie mehrere Kunstkurse in der Volkshochschule Albstadt; zurzeit absolviert sie wieder einen, diesmal an der Musik- und Kunstschule Albstadt. Dozent ist Wolfgang Wiebe; unter seiner Anleitung malen sie und die anderen Kursteilnehmer jeden Mittwoch Acrylbilder und Aquarelle. In Öl arbeitet sie auch – aber nur daheim in Magrethausen: "Öl riecht halt so stark."

Als Inspiration dienen ihr unter anderem die Werke der etwas bedeutenderen Kollegen – ihr Favorit ist Impressionist Claude Monet; vor allem seine Seerosenbilder und Landschaftsbilder haben es ihr angetan. "Ich mag es, wie seine Farben leuchten." Sie selbst folgt dem großen Vorbild auch bei der Motivwahl: Zwar hat sie auch schon Ausflüge in die Abstraktion unternommen, aber die meisten ihrer Bilder zeigen Landschaften und Blumen. Wo Personen zu sehen sind, hat Hannelore Eden im Regelfall eine Bildvorlage kopiert – die einzige, die sie bisher porträtierte, war sie selbst. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.