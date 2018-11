Albstadt Erwin Eppler folgt auf Rolf Paul an der Spitze

Der Begrüßung durch Rolf Paul folgten die Grußworte von Walter Heilig, dem stellvertretenden Präsidenten des Chorverbands Zollernalb, und Ortsvorsteher Roland Merz. In seinem Bericht schilderte Rolf Paul einige Aktivitäten des Sängerbezirks. Höhepunkt waren demnach das Bezirkskonzert in der Pfeffinger Kirche sowie die Aufnahmen zum Chorverbandsfilm, der am 25. Januar in der Hohenzollernhalle Bisingen vorgestellt wird.

Schriftführer Stefan Pehlke zeigte detailliert die Arbeiten im Vorstand. Kassierer Jürgen Dreher schilderte stabile Finanzen. Oliver Simmendinger gab ein kurzes Statement zu seiner Arbeit als Bezirkschorleiter. Sein Dank galt allen Sängern für ihre Mitarbeit. Er animierte die Mitglieder, einen Vizechorleiterkurs zu absolvieren, den Verbandschorleiter Volker Bals bei mindestens fünf Interessierten anbiete.

Reibungslos verliefen danach die Wahlen, bei denen sich Erwin Eppler bereiterklärte, den Vorsitz zu übernehmen, und einstimmig zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt wurde.