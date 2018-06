Albstadt Erstes Konzert am Turm lockt Besucher

Mehr als 1000 Besucher hatten die Gelegenheit genutzt, den Bürgerturmplatz als Konzertlocation zu testen - und ihn für geeignet befunden, wie überall zu hören war. Organisiert wurde das Konzert von der Firma "SLAM - Sound, Light and more" und dem Sicherheitsidnest "beSave", dessen Geschäftsfüherer Martin Braun am Abend ein sehr positives Fazit zog. Es war nicht schwer festzustellen, dass die Zuhörer begeistert waren und das Stimmungsbarometer mit der Zeit merklich anstieg.