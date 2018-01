Albstadt Erste Adresse für Sportbegeisterte

In den vergangenen 70 Jahren entwickelte sich der TSV von einem fast reinen Fußballverein zu einem Turn- und Sportverein mit mehreren Sparten, der viele Sportarten unter seinem Dach vereint und eine Vielfalt an Aktivitäten bietet. Von Kleinkindern bis zu Senioren – heute sind fast 600 Mitglieder im Verein aktiv. Mutter-Kind-Turnen, Fitgymnastik, "Men Power", Zumba, Yoga und Step Aerobic sind nur einige der Angebote, die nicht nur Laufener gerne nutzen. Auch außerhalb des Sportbetriebes bringt sich der TSV aktiv ein und trägt somit zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens im Stadtteil bei.

Auch das 70. Jubiläum will der TSV Laufen angemessen feiern: Der Verein veranstaltet am Samstag, 17. März, eine Schlagerparty mit SWR 4 und "Papis Pumpels". Karten können per E-Mail unter der Adresse info@tsvlaufen-eyach. de vorbestellt werden.