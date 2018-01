Albstadt Erst wird es tierisch und dann fantastisch

Wer kennt denn schon einen Kuba-Schlitzrüssler oder einen Ili-Pfeifhasen? Am Mittwoch, 31. Januar, erwartet Kinder von fünf bis acht Jahren ein witziger Nachmittag rund um "Tiere, die kein Schwein kennt". Mit Hilfe des gleichnamigen Kinderbuchs erfährt die Lesebande Interessantes über seltene Tiere und ihren Lebensraum und hat beim anschließenden Elefanten-Würfelspiel garantiert tierischen Spaß, versprechen die Veranstalter. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in der Stadtbücherei. Dort sollten sich die Teilnehmer auch anmelden unter Telefon 07431/ 5 91 22 47 oder E-Mail stadt buecherei@albstadt.de.

Eine Woche später wird in der Stadtbücherei Ebingen Kinderfasnet gefeiert. Unter dem Motto "Willkommen im Wunderland" sind am Mittwoch, 7. Februar, Kinder von fünf bis elf Jahren zu einem fanstastischen Fasnetsnachmittag mit zauberhaftem Überraschungsgast, witzigen Spielen und Tanzvergnügen eingeladen. Auch für die Bewirtung der kleinen und großen Narren ist in der Cafeteria gesorgt. Beginn ist um 14.30 Uhr im Saal des Bildungszentrums, Ende gegen 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Stadtbücherei Ebingen.