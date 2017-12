Albstadt Erst nachdenken, dann bauen!

Der Zollernalbkreis hat etwa 180 000 Einwohner – welche Operationen kommen statistisch gesehen in einer solchen Gruppe vor? Erreicht man dann die nötigen Fallzahlen, die nach anderen Untersuchungen notwendig sind, um einen Qualitätsstandard zu erreichen? Ist es aus ökonomischer Sicht nicht vernünftig, komplizierte Eingriffe spezialisierten Häusern, etwa Unikliniken, zu überlassen? Wäre eine flächendeckende Notfallversorgung nicht vorrangiger als ein Zentrum mit teilweise langen Anfahrtswegen, etwa von Haigerloch oder Winterlingen? Ist wirklich gesichert, dass ein Zentralklinikum auch die medizinische und pflegerische Qualität steigert? Es wurde ja auch berichtet, dass nur wenige Patienten, die die freie Wahl haben, sich in den Häusern des Zollernalbkreises behandeln lassen – was sind die Gründe dafür? Würde sich das durch ein Zentralklinikum ändern? Bevor man viel Geld ausgibt, sollte man ergebnisoffen und nicht nur im Wettbewerb um einen oder mehrere Standorte abwägen: über Parteigrenzen und Ortsgrenzen hinaus.

Richard Kulmus | Albstadt