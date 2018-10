Zum Erntedankfest in St. Hedwig hatte Gemeindereferentin Maria Brodowski einen prächtigen Erntedankaltar gestaltet. Pfarrer Jörg Sauter zelebrierte den Gottesdienst, und ein Anspiel um eine Mutter und ihre Kinder machte deutlich, warum es wichtig ist, für die Ernte zu danken. Diakon Thomas Vogler stellte in der Predigt heraus, dass das Fest immer wieder daran erinnere, auch alltägliche Kleinigkeiten zu schätzen – nichts im Leben sei selbstverständlich. In den Fürbitten brachten die Kinder einen symbolischen Gegenstand zum Dankaltar, um darauf aufmerksam zu machen, was sie außer der Ernte sonst noch von Gott geschenkt bekommen. Martin Wäschle umrahmte mit seiner Band und Sängerin Sonja Paprocki den Gottesdienst, nach dem sich die Besucher zur Agape um den Kirchturm versammelten, um bei Gebäck und Getränken ins Gespräch zu kommen. Foto: Schadowski