Der Kulturverein Tal-Gang-Art hat mit der "Tailfinger Tafel", die er im Juli mit dem Weltladen, dem CVJM Tailfingen und dem Maschenmuseum auf dem Tailfinger Markt veranstaltete, an die 1500 Euro erlöst. Das Geld wird in Projekte investiert, die der Weltladen unterstützt; es geht an Schulen im ostafrikanischen Bisoro, ein soziales Projekt in Cajamarca in Peru und an das Kinderheim "Jardin del Eden" in Ecuador. Das Bild entstand bei der Überreichung der Spendenschecks im Ebinger Weltladen; es zeigt (von links) Anette Ganter und Herbert Mayer von Tal-Gang-Art, Hans-Dieter Erbrich vom Weltladen sowie Susanne Feil und Eva Müller von Tal-Gang-Art.