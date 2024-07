Albstadt erinnert an den 20. Juli 1944: War Stauffenberg Held oder Hasenfuß?

Albstadt erinnert an den 20. Juli 1944

1 Gescheitert ist Claus Schenk Graf von Stauffenberg zwar mit seinem Versuch, Adolf Hitler zu töten. Sein Versuch gilt in der Rückschau allerdings als der mutigste. Foto: Karina Eyrich

Es gibt Fragen, die sich nicht im Nachhinein beantworten lassen – mitten im Frieden einer Demokratie. Was Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Attentat auf Adolf Hitler gewagt hat, hätte ihm erst mal einer nachmachen müssen, meint die Kolumnistin.









Link kopiert



So ganz zusammen passt das jetzt nicht: einerseits darauf hinweisen, wie wichtig es sei, jungen Leuten Geschichtsbewusstsein mitzugeben, und andererseits den Wert der weltweit bedeutendsten Sammlung von Waagen und Gewichten an der Zahl der Besucher zu messen – wohlgemerkt: in einem Jahr, da das „Haus der 1000 Waagen“ ein Dreivierteljahr lang geschlossen war.