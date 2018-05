Albstadt Erfolgreiche Werbeaktionen erfordern Manpower

Detailliert berichtete Michael Schwarzer über die Finanzen: Zwar hätten die Ausgaben die Einnahmen überschritten, doch bleibe ein kleines Polster in der Kasse. Karl Schreiyäck erinnerte in diesem Zusammenhang an die Werbeaktionen, die viele Jahre lang erfolgreich veranstaltet worden seien und der Kasse immer eine schöne zusätzliche Einnahme beschert hätten – allerdings seien für so ein Unternehmen genügend angemeldete Teilnehmer erforderlich.

Die Homepage soll auch künftig weiter gepflegt werden – nach wie vor, so Schwarzer, gebe es regelmäßig Anfragen zu den Ansprechpartnern der RK und ihren Aktivitäten.

Für 40-jährige Mitglied-schaft in der Reservistenkameradschaft Albstadt wurde anschließend Oskar Winter geehrt; danach folgte der Ausblick aufs neue Vereinsjahr. Wie Lothar Horn mitteilte, wird das diesjährige Ehrenscheiben- und Pokalschießen am 17. Juni im Schützenhaus in Ebingen stattfinden. Außerdem bietet Peter Beck, langjähriger Ortsvorsteher von Hechingen-Boll, den Reservisten eine exklusive Führung zu der unter seiner Regie restaurierten Maria-Zell-Kirche in Boll an. Je nach Wetterlage soll sie mit einem gemeinsamen Grillfest oder einer Einkehr verknüpft werden –­ nur ein Termin muss noch gefunden werden.