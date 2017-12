Albstadt Erfolgreiche Tarifrunde ist das Ziel

Zweiter Bevollmächtigter Michael Föst beleuchtete die Tarifabschlüsse in der Textil- und Bekleidungsindustrie in Höhe von 2,7 und 1,7 Prozent ab 1. September 2018 und die Erhöhung des Urlaubsgeldes. Im Metallhandwerk werden die Entgelte ab 1. Januar um 3,3 Prozent erhöht, so Föst.

In der KfZ-Branche hätten sich die Tarifparteien auf zwei Entgelterhöhungen von je 2,9 Prozent sowie auf eine verbesserte Übernahme der Auszubildenden geeinigt, so Föst. Er berichtete von einer bundesweiten Befragung, in der die IG Metall die Arbeitszeitbedürfnisse der Beschäftigten untersuchte. Über 680 000 Arbeitnehmer hätten sich beteiligt, darunter fast 6000 aus Albstadt und Tuttlingen.

Direkte Tarifverhandlungen als Ergänzung zum Flächentarifvertrag habe es mit den Tuttlinger Unternehmen SHW und Chiron, mit Gühring in Albstadt und der Firma Link in Tieringen gegeben. In diesen Zusatztarifverträgen sei es in erster Linie um Arbeitsplatzsicherung und Investitionszusagen seitens der Arbeitgeber gegangen, so Föst.