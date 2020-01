Albstadt Erdbeben der Stärke 3,7 schreckt Menschen auf

Das Erdbeben soll seine Auswirkungen wohl im Umkreis von rund 40 Kilometern gezeigt haben, heißt es laut einer automatischen Schätzung des Erdbebendienstes. Selbst in Tübingen wird eine Reststärke von 2,4, in Reutlingen 2,5 geschätzt.Auch auf unserer Facebook-Seite melden Nutzer, dass in Balingen, Rangendingen, Hechingen, Teilen des Landkreises Rottweil und auf dem Heuberg die Erschütterung spürbar war.

Bei den Angaben handelt es sich bisher um automatisch erfasste, noch nicht überprüfte Informationen.