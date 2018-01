Albstadt Entscheidend sind das Rezept und heiße Teller

Albstadt-Truchtelfingen. Im dritten Jahr in Folge haben Albstadts Donauschwaben zum Bohnengulaschessen im Januar eingeladen. Das Interesse an der nach altem donauschwäbischem respektive ungarischem Rezept gekochten Spezialität war beträchtlich, das donauschwäbische Vereinsheim in Truchtelfingen, die "Zille", nicht zuletzt aus diesem Grund gut gefüllt und der Geräuschpegel entsprechend hoch. Unter den Gästen waren ganz offensichtlich Connaisseure: "Noch besser als euer Paprikasch", lautete einer der Kommentare, und das will etwas heißen, denn der donauschwäbische Paprikasch aus Albstadt setzt Maßstäbe.