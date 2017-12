Albstadt Elvis Presley trifft auf Santa Claus

Albstadt-Onstmettingen. Glühweinduft und weihnachtliche Lichterketten zierten die kühle Werkstatt von Hartwig Herter, und die feinen schwarzen Anzüge der Musiker bildeten einen weiteren gelungenen Kontrast zum Autoreifen-Ambiente. Die innerhalb von zweieinhalb Tagen ausverkaufte Veranstaltung wartete mit einer Mischung aus 50er- und 60er-Jahre-Musik, einem Musical-Exkurs und weihnachtlichen Stücken auf.

Tenor Michael Pflumm, der einmal mehr in seine alte Heimatregion zurückgekehrt war, ließ mit seiner begnadeten Stimme und seiner charismatischen Art auch die letzten Eiskristalle schmelzen. Selbst vernarrt in die Songs von Elvis Presley, gab er gleich mehrere davon zum Besten, bevor es zu "Jekyll and Hyde" und damit in die Welt der Musicals ging. Verblüfft von dem Willen zu singen, den die Zuschauer schon früh demonstrierten, bauten die Musiker in mehrere Lieder Chor-Teile ein.

Das Reizvolle ist die Nähe zum Publikum