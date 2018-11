Albstadt Eine Zeitreise durch das ganze Kirchenjahr

Doch dann erscholl, von lauten Paukenschlägen angekündigt zum Konzerthöhepunkt der Freudengesang: "He has risen – er ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden", triumphierte der Chor, und die Konzertbesucher stimmten mit "Er ist erstanden, Halleluja" in den österlichen Jubel ein.

50 Tage später war dann Pfingsten – "There Will Be A Time" lautete der Titel des Lieds zum dritten christlichen Hochfest. Danach ein Bekenntnis – "Ich glaube" – , der Titel "Du bist der du bist" und dann ein Lied, welches – so die Moderatorin – das Schlagwort der Reformation auf den Lippen führe: "Das ist Freiheit."

Womit sich das Kirchenjahr auch schon wieder dem Ende zuneigte. Die Zusage Gottes "Fürchte dich nicht" sei etwas Wunderbares, sagte Susanne Conzelmann – "Hab keine Angst" hieß das Lied, das sie ankündigte. Und noch ein Versprechen folgte: "Alles wird neu, der Tod hat keine Macht." Mit "Die Hochzeit des Lammes" endete das Programm.

CVJM-Vorsitzender Wolfgang Schairer zeigte sich danach vom Gehörten nicht weniger beeindruckt als die Zuhörer, die den Chor 34 mit langem Applaus und stehenden Ovationen feierten. Schairer dankte den Sängern mit Worten – und Sandra Gölz mit Blumen.