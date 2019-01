Albstadt Eine Vision für das Hufeisen muss her

Albstadt-Ebingen. Eigene Wohnungsbaugesellschaften gründen Städte gemeinhin, um dort städtebaulich einzugreifen, wo es sich für den Markt nicht lohnt. Wäre die "aswohnbau" also nicht genau die richtige, um das "Hufeisen" aufzuwerten und dort moderne Wohnungen zu errichten, deren Bewohner dann natürliche Kunden wären für die Einzelhändler in der Innenstadt?

"Jein" – so der Tenor des Gesprächs mit Stefan Broch, Geschäftsführer der "aswohnbau", und deren Aufsichtsratsvorsitzendem, Baubürgermeister Udo Hollauer: Zwar besitze die "aswohnbau" ein Grundstück im Hufeisen zwischen Pfarrstraße und Gerbergasse, das sie 2021/22 bebauen will. Allerdings fehlt ihr noch das Geld, um häufiger als im Zwei-Jahres-Rhythmus neu zu bauen. 900 Wohnungen hatte die "aswohnbau" einst, so Broch, "zwischendurch lagen wir mal bei 450, nun wollen wir den Bestand durch Neubau wieder auf 500 erhöhen". Von den 45, die noch fehlten, sollen in diesem und dem nächsten Jahr 21 im Ottmartal gebaut werden.

Die hohen Baukosten machen manchen Strich durch die Rechnung