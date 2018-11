Albstadt Eine ungewöhnliche Liaison

Albstadt-Pfeffingen. Organist Oliver Simmendinger und Mira Bacher an der Querflöte stellten gleich zu Beginn des Konzerts in der Pfeffinger Kirche eindrucksvoll unter Beweis, dass eine Kirchenorgel mit einer Querflöte sehr gut harmonieren kann. Ein Menuett von Mozart war die richtige Einstimmung auf den Abend. Rolf Paul, der Bezirksvorsitzende, war sichtlich erfreut über die Resonanz der Besucher in der St.-Nikolaus-Kirche in Pfeffingen. Eine hervorragende Moderation durch Hans-Georg Keppler brachte die Gäste immer wieder in richtige Stimmung.

Der Meßstetter Gesangverein "Ohrwurm" unter der Leitung von Volker Schneider eröffnete den Konzertabend. Erst seit ein paar Monaten ist Schneider Chorleiter in Meßstetten. Doch in kurzer Zeit ist es ihm gelungen, mit den Frauen und Männern ein tolles Liedgut zu erarbeiten: Caccinis "Ave Maria", "You Raise Me Up" und "Gott segne und behüte dich" von John Rutter ernteten viel Applaus.

Cordula Bieber, die Dirigentin der "Harmonie" Obernheim, hatte für die Männer einen Auszug aus der Messe Nr. 5 von Charles Gounod ausgewählt. Eindrucksvoll sangen die Obernheimer das "Kyrie", das "Sanctus" und das "Agnus Dei".