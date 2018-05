Albstadt Eine Schildkröte mit Stiefeln und ein Klaviervirtuose mit vier Pfoten

Albstadt-Ebingen. Viele Wochen lang haben die Kunstschüler der Musik- und Kunstschule Albstadt an ihren Bildern für die Begleitausstellung des Kinder- und des Sinfoniekonzertes "Karneval der Tiere" gearbeitet, das die Orchesterfreunde Albstadt in der Ebinger Festhalle geben. Heute wird die tierische Bilderschau im Festhallenfoyer aufgebaut und verbleibt dort bis zum letzten Ton am Sonntagabend.