Albstadt Eine Mischung aus Park und Parkplatz

Albstadt-Onstmettingen. "Das Ortszentrum ist jetzt viel offener und großzügiger" findet der Onstmettinger Ortsvorsteher Siegfried Schott und steht mit dieser Meinung offenbar nicht allein. "So etwas habe ich noch nicht erlebt. Das Feedback, das wir – unaufgefordert – bekommen, ist durchweg positiv." Alles ist nach Wunsch gelaufen: Die Bauzeit fiel mit vier Monaten deutlich kürzer aus als erwartet; als Grund dafür nennt Schott die gute Zusammenarbeit von Architekt, Bauamt, Stadtplanungsamt und den beteiligten Bau- respektive Gartenbaufirmen – Teufel aus Straßberg und Schlegel aus Laufen. Das Wetter mag auch eine Rolle gespielt haben – selten war ein Sommer so trocken.

550 Quadratmeter misst der neue Platz. Auf dem früheren Vorplatz der Weiherschule sind zehn neue Parkplätze entstanden, die einigen Parkdruck vom Onstmettinger Rathausareal nehmen. Der war zuletzt nicht unbeträchtlich; immerhin befinden sich in unmittelbarer Umgebung Bäckerei, Metzgerei, Arztpraxis und Sparkasse. In Zukunft wird die Parkplatzsuche etwas leichter fallen.

Aber der neue Platz hat mehr zu bieten als nur Parkgelegenheiten. Entstanden ist eine Art Mischung aus Park und Parkplatz; die Fauna besteht aus fünf neu gepflanzten Bäumen – drei davon in einer Einfassung aus Cortenstahl –, einer als Abgrenzung dienenden 1,50 Meter hohen Hecke und einer Grasfläche. Drei Bänke, zwei davon direkt auf dem Platz, laden zum Platznehmen ein, eine "Chiller-Bank" soll das Angebot ergänzen, sobald sie fertig ist – noch sieht man nur einen viereckigen Betonkasten; die hölzernen Sitzflächen müsssen noch geliefert werden – Siegfried Schott hofft, dass sie nicht zu lange auf sich warten lassen. Mit Ausnahme der frisch asphaltierten Parkplätze sind alle weiteren Flächen mit beigefarbenen Betonsteinen gepflastert. In einem Aufwasch wurde auch noch die Bushaltestelle barrierefrei gemacht – und ist damit die erste ihrer Art in Onstmettingen, wie Schott berichtet. Besonders wichtig ist dem Ortsvorsteher, dass der neue Platz mit dem vor drei Jahren sanierten Gelände vor dem Rathaus und der Ochsenscheuer ein harmonisches Ganzes bildet.