Albstadt Eine Lesenacht mit Pinguin Paul

Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Schwarzwälder Kinderbote und Buchhandlung Zaiser gibt es viel Zeit zum Schmökern und auch die eine oder andere Überraschung. Auf dem Programm der Lesenacht mit Paul stehen eine Vorlese- und Erzählrunde für Jüngere, Lesetipps für Kinder ab acht Jahren sowie Spannendes und Rätselhaftes für Leser ab zehn Jahren. Für Getränke und Knabbereien ist gesorgt.

Und damit es richtig gemütlich wird, dürfen auch Schlafsäcke, Decken und Lieblingskuschelkissen mitgebracht werden. Krimifans können gerne auch eine Taschenlampe einpacken.

Eine Anmeldung zur Lesenacht mit Paul ist erforderlich bis Freitag, 23. Februar, per ­E-Mail an daniela.trik @schwarzwaelder-bote.de oder per Telefon unter 07423/782 69.