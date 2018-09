Albstadt Eine Herausforderung für die Turnierplaner

Albstadt-Onstmettingen. Ideales Spätsommerwetter begleitete die Vereinsmeisterschaften des Tennisclubs Onstmettingen, die in sechs Konkurrenzen – Damen-Einzel, Damen-Doppel, Herren-Einzel, Herren-Doppel, Herren 40 plus Einzel und Mixed-Doppel – ausgetragen wurden. Die 30 Teilnehmer erhielten die Möglichkeit, sich in bis zu drei Konkurrenzen gleichzeitig anzumelden, was für die Turnierleitung um Thomas Eberhardt, Marco Jetter und David Leichtle eine Herausforderung in Sachen Spielplanung war.