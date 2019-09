Albstadt Einbruchserie in Ebinger Geschäfte

Bislang unbekannte Täter sind in den TTl-Fachmarkt in der Kientenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten einen Nebeneingang auf und durchsuchten danach verschiedene Bereiche des Fachmarktes für Innenausstattung. Sie nahmen lediglich einen Router mit. Den Schaden an der aufgehebelten Tür schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.