Albstadt Einbrecher stehlen Kabel und Baumaschinen

Albstadt-Lautlingen. Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in der Lauterbachstraße in Lautlingen auf einer Baustelle fette Beute gemacht. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen knackten sie mit einem Bolzenschneider eine Eisenkette des Bauzauns und drangen ein. Auf dem Gelände brachen die Halunken einen Baucontainer auf. Darin lagen Baumaschinen, von denen sie mehrere mitgehen ließen. Am Betriebsgebäude der Firma Netze-BW hebelten sie eine Stahltüre auf. Zwei Kabeltrommeln, vier Erdungskabel und mehrere Baumaschinen wechselten den Besitzer. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon 07432/95 50.