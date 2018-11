Albstadt Einblick in Beruf mit Zukunft

Albstadt-Ebingen. Zahlreiche Realschüler aus Tailfingen, Ebingen, Meßstetten und Frommern sowie Gemeinschaftsschülerinnen aus Balingen sind der Einladung gefolgt und haben sich über Berufsbild und Ausbildung am Berufskolleg Sozialpädagogik in Albstadt informiert.

Zu Beginn des Vormittags standen Schüler der pädagogischen Ausbildung in einem Marktforum Rede und Antwort. Wie viel verdient man als Erzieherin? Welche Arbeitsfelder stehen offen? Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Diese und viele andere Fragen haben die Auszubildenden kompetent beantwortet.

Es wurde deutlich, dass der Beruf der Erzieherin und des Erziehers ein vielseitiger Beruf mit den besten Zukunftsaussichten ist. Nicht nur im Kindergarten, auch in Schulen, in Einrichtungen der Jugendhilfe und in der Arbeit mit Menschen, die eine Behinderung haben, sind Erzieher gefragt. Der Beruf ist im internationalen Qualifikationsrahmen auf Bachelor-Niveau eingestuft, und entsprechend ist der Berufsalltag von hohem Gestaltungsspielraum und eigenverantwortlichem Arbeiten geprägt. Kein Tag gleiche dem anderen, so die Erfahrung der Auszubildenden, die jede Woche einen bis zwei Praxistage in pädagogischen Einrichtungen absolvieren.