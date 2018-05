Albstadt Ein Signal wider den wachsenden Antisemitismus

Auf dem Programm stehen Besuche an Schauplätzen biblischer Begebenheiten wie dem See Genezareth, Nazareth, Bethlehem, dem Berg Tabor und der Wüste Negev. Neben diesen klassischen Wegstationen einer christlichen Pilgerreise haben die Seilers aber auch Begegnungen mit Menschen organisiert, die den Reisenden einen tieferen Einblick in die politische und gesellschaftliche Situation im Land geben können: Ein deutscher Schulpsychologe berichtet über das Alltagleben, ein Rabbiner liest mit den Gästen aus Deutschland die Bibel, und eine Islamwissenschaftlerin berichtet über das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und Religionen.

Die Reise findet nicht allzu lange nach den Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Staates Israel statt – und nach den Unruhen an der Grenze zum Gazastreifen, die zahlreiche Todesopfer forderten. Einige Gruppenmitglieder hatten daher erwogen, ob sie stornieren sollten – "Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe", sagt eine Teilnehmerin, "vor Ort bekommt man noch mal ein ganz anderes Bild vom Land." Nicht wenige Teilnehmer sind erstaunt darüber, wie unkompliziert das Miteinander von jüdischen, christlichen und muslimischen Israelis manchmal sein kann – aus den Medienberichten hatten sie einen etwas anderen Eindruck gewonnen.

"Wir erleben, wie wichtig es ist, durch Gespräch und Begegnungen den Vorurteilen gegenüber Israel und dem wachsenden Antisemitismus entgegen zu treten", sagt Walther Seiler. Er bereitet derzeit eine Bildungsreise für Theologen speziell zu diesem Thema vor und steht in engem Kontakt zu Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung.