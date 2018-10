Albstadt Ein Schlossgespenst treibt sein Unwesen

Das kleine Schlossgespenst Hui Buh ist ein Geschöpf des freischaffenden Schriftstellers Eberhardt Alexander-Burgh, auf dessen Konto nicht weniger als 25 Kinder- und Jugendbücher sowie mehr als 1500 Radiosendungen – sie wurden teilweise mit goldenen Schallplatten ausgezeichnet – gehen. Im Thalia-Theater treibt Hui Buh gemeinsam mit Hexenmädchen Hedda sein Unwesen. Er war zu Lebzeiten ein Ritter, wurde misslicherweise verflucht und muss nun in der Geheimzentrale für Gespenster, Hexen und andere magische Wesen seine Ausbildung zum Schlossgespenst antreten. Ziel ist es, eine Spuklizenz zu erlangen. Dass dieses Unterfangen alles andere als einfach ist und auf Hui Buh und Hedda viele knifflige Aufgaben und Herausforderungen warten, versteht sich von selbst.

Die Theatervorstellung ist Teil der Reihe #Kulturundso, die vom 26. Oktober bis 4. November in ganz Albstadt über die Bühne geht. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information im Rathaus in Ebingen, Telefon 07431/1 60 12 04, im Schreibwarengeschäft Raff in Tailfingen, Telefon 07432/ 54 88, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Easy Ticket.