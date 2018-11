Albstadt Ein Saisonstart mit vielen Orden

Das Prinzenpaar des vergangenen Jahres, Ivonne Kaufmann und Philipp Roth, gab die Insignien ab. Ein neues Prinzenpaar hat die Tailfinger Fasnet zwar nicht, Vizepräsidentin Ivonne Kaufmann hielt aber trotzdem eine standesmäßige Proklamation, die für viel Gelächter sorgte.

Danach kam überraschend Besuch: Die Narrenzunft Alt-Ebinga wollte den Schmiechatalern eine Freude bereiten und überraschte mit einem kleinen närrischen Lied und einer Büttenrede.

Im Rahmen der Inthronisationsfeier verlieh Ordensrat Thomas Gerling fünf Orden. Der Jahresorden, der für ein Jahr Mitgliedschaft im Verein verliehen wird, ging an Mia Gerhard, Silviero Valentino sowie Paola und Emiliano Montenario. Der Sonderorden der Gesellschaft Schmiechataler, die Silberdistel in Gold, kann für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft verliehen werden. Reinhold Hoffmann, der Jahrelang in verschiedenen Ämtern tätig war, unter anderem als Maskenleiter, Ordensrat und aktuell als Geschäftsführer, erhielt bereits viele Orden. Nach der Verdienstmedaille, dem Großkreuz und der Silberdistel in Silber erhielt er bereits 2016 den "Hirsch am Goldenen Vlies", den höchsten Orden, den man im Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine erhalten kann. In diesem Jahr überreichte ihm Gerling die Silberdistel in Gold, zusammen mit der zugehörigen Urkunde. Philipp Roth erhielt außerdem seinen Präsidenten-Orden. Er übernahm das Amt im Frühjahr von Ronald Kinastowski.