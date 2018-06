Albstadt Ein Programm mit Botschaft

Albstadt-Truchtelfingen. Das Stück hätte nicht besser passen können: Telemanns "Intrada" erklang zum Auftakt der "Sommerserenade unter dem Kastanienbaum" im Garten des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde, doch im weiteren Verlauf des Konzerts spielte der Posaunenchor Truchtelfingen hauptsächlich zeitgenössische Kompositionen. Einen großen Fundus an Stücken liefert regelmäßig der Landesposaunentag in Ulm, bei dem mehrere tausend Bläser alle zwei Jahre neue Stücke einstudieren und vortragen.

Willy Schneider, zusammen mit seinem Sohn Nico Chorleiter des Posaunenchors, erzählte zum Lied "Fröhlich spielt ihr Bläser alle" von seiner ersten Teilnahme am Landesposaunentag. Dieses Werk sei für ihn ein Antrieb gewesen, als Bläser und Dirigent seinen Dienst zu tun. Die Jahreslosung der Kirchen 2018 "Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst!" stand Pate für die Auswahl weiterer Lieder. Mit einem Ausflug in die Kinowelt zu "Fluch der Karibik" gelang es dem Chor, zugleich die erfrischende und belebende Majestät des Wassers wie auch seine Gefahr darzustellen, sinnbildlich stehe das für Streitigkeiten und Versöhnung, so Nico Schneider.

"Eingeladen zum Fest des Glaubens" seien von überall her Menschen, erklärte Schneider zum nächsten Lied "Aus den Dörfern, aus den Städten" und warb damit für Integration. Musikalisch war das Programm anspruchsvoll und forderte vieles von den Musikern. Ihre ganze technische Raffinesse spielten sie aus beim Spiritual "Wade in the water". Mit dem Growl-Effekt entlockte dabei Matthias Schick seiner Trompete raue, ja gurgelnde Töne, was dem Solisten merklich Spaß machte.