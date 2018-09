Albstadt Ein Ort für Wettkampf und Lernen

Albstadt-Tailfingen. Die Feierstunde begann mit einer "Vorspeise" – so Landessportschulleiter Ulrich Bock – nämlich mit Darbietungen von vier talentierten jungen Kunstradsportlern aus dem Landeskader. Da im Lauf des Festakts noch weitere folgten, mussten die Gäste ihre Sitzplätze auf Stühlen mehrmals gegen solche auf den Turnerbänken eintauschen – was nur zu gut zum Anlass und zum Schauplatz des Geschehens passte; Bewegung hält bekanntlich jung. Max Maute aus Tailfingen präsentierte Ausschnitte aus seiner mit Höchstschwierigkeiten gespickten aktuellen Kür, und auf dem Parkett zeigten gleich mehrere Tanzpaare Spektakuläres.

Den Reigen der Festreden eröffnete Andreas Felchle. Der Präsident des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) verwies darauf, dass der Sportentwicklungsplan allein für die Landessportschulen in Ruit und Albstadt Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro, verteilt auf 20 Jahre, vorsehe. Eine dieser Investitionen ist übrigen der anstehende Abriss der alten Betonhalle – wie Felchle darlegte, stammt sie noch aus einer Zeit, in der Energiesparen kein Thema war. Sie zu sanieren und auf den aktuellen energetischen Standard zu bringen, hätte 2,8 Millionen Euro gekostet; der WLSB entschied sich unter diesen Umständen für einen Neubau.

Der begann vor Jahresfrist mit dem ersten Spatenstich. Die neue Sporthalle ist in Holzständerbauweise errichtet worden – verbaut wurden umgerechnet 175 Standardbäume – und hat rund 4,5 Millionen Euro gekostet. Gut angelegtes Geld, findet Felchle: Diese Halle sei "anders, flexibler", sie diene gleichermaßen dem Wettkampf und dem Lernen. Was schon der Terminplan belege: Dem Festakt folge ein mit hochkarätigen Referenten besetztes Trainersymposium – "allesamt Fachleute, die genau wissen, was Trainer brauchen".