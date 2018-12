Albstadt Ein Nikolaus mit Chanukkaleuchter

Ein wichtiges Besuchsziel der Seilers in Jerusalem war die Jerusalem Foundation, die der legendäre Bürgermeister Teddy Kollek 1966 ins Leben gerufen hatte. Diese ist eine überparteiliche Einrichtung, die Toleranz und sozialen Ausgleich auf ihre Fahnen geschrieben hat, die Bildung verbessern, die Infrastruktur modernisieren und das Mitein­ander der Menschen in und um Jerusalem stärken will, unabhängig von Rasse, Religion oder politischer Überzeugung.

Die Seilers wurden bei ihrem Besuch von Irene Pollak, der Repräsentantin der Jerusalem Foundation, in der "Hand-in Hand Schule" empfangen, wo Kinder christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubens gemeinsam lernen – und zwar unter anderem auch, was die jeweils "Anderen" glauben und bekennen. Sinnfälligen Ausdruck fand dieses Bildungsziel auf einem Plakat, das die Zweitklässler anlässlich des ersten Advents gemeinsam entworfen hatten – es zeigte den Nikolaus mit dem neunarmigen Chanukkaleuchter.