Albstadt Ein neues Domizil für die Metaller

Weitere Gelder in sechsstelliger Höhe dürften in den Umbau des bisherigen "Eith Druck und Medienzentrums" in der Gartenstraße 95 fließen – allerdings finanziert diesen der Eigentümer. Im Gegenzug hat die ABA einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen; die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Die Lehrwerkstatt wird im Untergeschoss eingerichtet, die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BVB) für Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig, aber auch nicht in Ausbildung sind, kommen ins Erdgeschoss – auf jedem Geschoss stehen rund 670 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sind derzeit noch in der Schillerstraße 135 ansässig, im Gebäude der Arbeitsagentur neben dem Schillerpark.