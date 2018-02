Albstadt Ein musikalisch sehr ergiebiges Vereinsjahr

Als weiteren Höhepunkt erwähnte der Vorsitzende das Epiphanias-Konzert in der Pfeffinger Nikolauskirche, an dem auch die Hechinger "HechSinger" mitwirkten. 685,72 Euro Spenden für den Förderverein krebskranker Kinder dürften als Indiz dafür gewertet werden, dass die Zuhörer zufrieden waren. Außerdem absolvierte der Männergesangverein – der momentan 23 Aktive und 97 Mitglieder zählt – 20 öffentliche Auftritte, darunter neun Ständchen, trat bei zwei Männervespern, in der Kirche in Zimmern, im Onstmettinger Seniorenheim Haus Raichberg und beim Traktortreffen in Burgfelden auf, und gestaltete die Feierstunde am Volkstrauertag und die Dorfweihnacht mit. Nicht zu vergessen: der gelungene Kindertag mit der Singklasse der Eyachquell-Grundschule.

Auch für Dirigent Oliver Simmendinger war das Musical der Höhepunkt eines guten und musikalisch ertragreichen Jahres mit vielen guten Auftritten. Dessen ungeachtet dürfe man in den Bemühungen, die Lücken im Chor zu füllen und neue Sänger anzuwerben, nicht nachlassen.

Den Finanzbericht von Kassierer Reiner Conzelmann verlas in desen Abwesenheit Gerhard King. Ortsvorsteher Roland Merz dankte dem Männergesangverein für sein Engagement im Gemeindeleben. Rolf Paul verabschiedete die scheidenden Ausschussmitglieder Josef Holdenried und Rainer Zizmann mit einem Präsent und ehrte Dirigent Simmendinger für seine zehnjährige Tätigkeit im Männergesangverein.