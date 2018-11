Albstadt Ein Lied für die Rektorin

Julia Klebitz setzt noch einen drauf – sie hebt ihr Smartphone in die Höhe: "Das Handy genügt eigentlich völlig, um Radio zu machen: Ich wähle über eine spezielle App die Kollegen in Tübingen an, spreche – und bin schon auf Sendung." Allerdings relativiert die "Statthalterin" im Regionalstudio Albstadt des Südwestrundfunks ihre Aussage sogleich: Ein Studio braucht es natürlich trotzdem, in diesem Fall das Tübinger, und dort gibt es auch einige repräsentative Mischpulte mit vielen Reglern. Und natürlich Moderatoren. Wie viele, fragt ein Schüler. Julia Klebitz muss überlegen: Vier oder fünf werden es schon sein bei SWR 4. "Aber die sind nicht ständig auf Sendung, sondern wechseln sich ab."

Also keine Batterie von Mikrofonen – doch, eines hat Julia Klebitz parat und hält es ihren Gästen gleich unter die Nase: Auch sie hat Fragen. "Was interessiert euch am Radio – weshalb habt Ihr euch vom Schwarzwälder Boten einen Studiobesuch bei uns gewünscht?" Quasi als Ausgleich, erfährt sie: Im vergangene Jahr standen Medien auf dem Lehrplan, in diesem Jahr nicht – da kam "Wünsch dir was" Klassenlehrerin Birgit Leibold gerade recht, um Abhilfe zu schaffen. "Und hört ihr auch Radio?" Klar, "im Auto". Und welche Sender? "SWR 3", "Antenne 1", "Das Ding". Und SWR 4? Kunstpause: "Ja, auch – bei Oma!" Julia Klebitz kann damit leben; sie hört selber gerne SWR 1 und SWR 3. Aber wenn es ums Arbeiten geht, ist SWR 4 allererste Wahl: "Da kommt man raus und mit den Leuten ins Gespräch."

Stichwort Gespräch: Für 10.30 Uhr hat Julia Klebitz einen Telefontermin mit dem Moderatorenkollegen Peter Binder vereinbart. Ein angenehmer Bariton begrüßt die Schüler aus der Lautsprecherbox; Peter Binder besitzt eine exemplarisch sonore Radiosprecherstimme. "Macht Ihnen das Spaß, was sie machen?" "Sagenhaft viel Spaß" versichert Binder. "Man hat mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun. Heute Mittag erzählt mir zum Beispiel ein Wissenschaftler von der Uni Tübingen etwas über die Großhirnrinde – ich finde so was interessant." Die Schüler lassen offen, ob sie dieses Interesse teilen; stattdessen fragen sie, ob sie sich ein Lied wünschen dürfen. "Kommt drauf an", antwortet Binder. "Mit Rap haben es meine Hörer nicht so." Wie wär’s mit "Ein Bett im Kornfeld?" "Super, das geht!", sagt Binder. Ach ja, widmen soll er es auch, und zwar Simone Dreher, der Rektorin des Gymnasiums Hechingen. Um 16 Uhr muss sie SWR 4 einschalten; dann singt Jürgen Drews für sie.