Albstadt Ein "liebevoller Querdenker" tritt ab

Albstadt-Tailfingen. Gewiss, der Ruhm der Pioniertat bleibt untrennbar mit dem Namen Raab verbunden – aber genaugenommen gebührt er nicht Hans Raab, dem ersten und bisher einzigen Außenstellenleiter, sondern seiner Frau Edeltraud, die bereits im Frühjahr 2007 Unterricht erteilt hatte – ihr Mann kam erst im September ins neue Haus, die vormalige Stiegel-Grundschule. Peter Baumeister, der Direktor des Hauses Nazareth, erinnerte in seiner Festansprache an "viel Improvisation unter widrigen Umständen" und an "Herzblut und Kreativität", mit denen die Raabs seinerzeit den Herausforderungen am neuen Standort begegneten.

Die Laudatio auf den – so Baumeister – "liebevollen Querdenker" Hans Raab hielt anschließend dessen Freund und Schulleiter Ernst Pfister. Wer wäre berufener dazu gewesen? Pfister und Raab kennen einander seit dem gemeinsamen Aufbaustudium Sonderpädagogik in Reutlingen, wo Raab auch seine Frau kennenlernte, und es war Pfister, der Raab 1989 für das Haus Nazareth und die Sebastian-Ott-Schule anwarb. Raab besaß zu diesem Zeitpunkt schon etliche Jahre Erfahrung als Lehrer an einer "E-Schule" – wobei die "Schulen für Erziehungshilfe" damals noch anders hießen – ; erworben hatte er sie in Diensten der Ellwanger Marienpflege.

In den Folgejahren unterrichtete er vorwiegend die Oberstüfler der Sebastian-Ott-Schule, also die Acht- und Neuntklässler; zudem betraute ihn sein Rektor mit der Aufgabe der Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen – und machte ihn 2007 zum Chef auf dem neuen Tailfinger "Schulsatelliten". Er hatte auf den richtigen Mann gesetzt: Hans Raab, der Naturfreund und -experte, der in Sigmaringen einen eigenen 20 Ar großen Schulgarten geschaffen und bewirtschaftet hatte, schuf gemeinsam mit seinen Mitstreitern auf Stiegel ein "Biotop" für menschliche Pflänzchen, die einer besonderen Pflege durch den Pädagogen bedürfen.