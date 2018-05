Albstadt Ein Leben jenseits der Ortsdurchfahrt

Albstadt-Tailfingen. Neun Wohnungen sollen ab 2019 in der früheren Fabrik "Balthasar Maier beim Rössle" entstehen, verriet Baubürgermeister Udo Hollauer, als er zusammen mit seinen Kollegen von der Stabsstelle Sanierung – deren Leiter Markus Koch, Erwin Straubinger und Sylvia Flad – ein gutes Dutzend Bürger und einige Stadträte durch die Innenstadt von Tailfingen führte. Ab 2019 soll, so ist der Stand, das Gebäude, das zuletzt der Verein Tal-Gang-Art für Ausstellungen genutzt hat, umgebaut werden. Ebenfalls dort aktiv sein wird dann die Stadt, denn sie will – sobald der Edeka mit Haupteingang zur oberen Kronenstraße steht – anfangen, diese zu sanieren, die bisherige steile Treppenanlage zur Hechinger Straße zu entfernen, einen neuen Aufgangsbereich zu schaffen und die Kronenstraße optisch nach oben öffnen. "Weil manche gar nicht wissen, dass es jenseits der Hechinger Straße noch eine Innenstadt gibt", wie Hollauer weiß.

Die Überquerung der viel befahrenen Hechinger Straße werde zwar ein Problem bleiben – durch einen speziellen Belag, so breit wie die Kronenstraße, soll dort aber deutlich gemacht werden, dass Fußgänger unterwegs sind, und auch Querungshilfen sind geplant.

Noch keine Lösung hat die Stadt für den Uhlandsgarten vor der Stadtbücherei gefunden – aus gutem Grund: "Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Jugend sich in der Straße Am Markt am Wassertisch aufhalten wird, sobald dort alles fertig ist. Wir werden das dann eine Zeit lang beobachten und dann weitersehen", sagt Hollauer mit Blick auf den Platz mit Hecken, Bänken und einem kleinen Spielplatz, der zurzeit noch beliebter Treffpunkt für Jugendliche ist.