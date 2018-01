Albstadt "Ein langer Weg liegt vor uns"

Albstadt-Ebingen. Wer den jüngsten Gemeindebrief der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ebingen liest, erfährt dort, dass eine Fusion der Ebinger Gemeinden Martinskirche, Thomaskirche und Friedens-/Emmauskirche angedacht ist. Das bestätigt Walter Schwaiger, der geschäftsführende Pfarrer, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, betont aber auch, dass diese alles andere als unmittelbar bevorstehe. "Wir überlegen, die drei Kirchengemeinden zu einer zusammenzulegen, und sind in ersten Gesprächen, doch Beschlüsse wurden noch keine gefasst."

In allen drei Kirchengemeinderäten – Martins-, Thomas- und Friedenskirche – hatte Schwaiger bisher einen Entwurf einer neuen Ortssatzung und einer neuen Geschäftsordnung erläutert, die Arbeitsgruppe des "Engeren Rates" habe die Entwürfe erarbeitet und mit dem Oberkirchenrat abgestimmt, heißt es im Bericht des Kirchengemeinderatsvorsitzenden der Martinskirche, Klaus Backhaus: "Bis zum endgültigen Beschluss der Gemeindefusion liegt noch ein langer Weg vor uns."

Mehrere Gründe lägen der Überlegung zur Fusion zugrunde, so Schwaiger: Aufgrund des demografischen Wandels – "wir haben einfach mehr Beerdigungen als Taufen" – sinke die Zahl der Gemeindeglieder, nicht nur in Ebingen. "Derzeit zählen wir rund 6200", doch schon in wenigen Jahren könnten es nurmehr runde 6000 sein. Hinzu kämen Kirchenaustritte, wenn auch nicht in dem Maß wie in Großstädten, und der fehlende Nachwuchs an Pfarrern.