Albstadt Ein Jahr der Aktivangebote

Albstadt. Theoretisch war es die Halbjahresbilanz, aber da das dritte Quartal so gut wie vorüber und die Schlagzahl im vierten nicht mehr ganz so hoch ist wie in der ersten Jahreshälfte, wird die Schlussabrechnung vermutlich auch nicht wesentlich anders ausfallen – schon jetzt richten Jo Triller, Leiter des Amtes für Familie, Bildung, Sport und Soziales, und Dorothee Hummel-Wagner vom Pflegestützpunkt Albstadt, die "Impulse"-Macher, ihren Blick auf das kommende Jahr. In dem die Akzente freilich nicht vollkommen anders gesetzt werden als 2018 – es gibt keinen Grund dafür. 2018 war laut Triller ein Jahr der Aktivangebote – genauer: des einen großen Aktivangebots "Lust auf Bewegung", unter dem sich die vielen kleinen subsumieren ließen, zu denen Sportvereine – TBT, TVO, TVT und der TSV Ebingen – im Juni, Juli und August einluden. Die Teilnehmerzahl variierte, mal war ein es Dutzend, mal waren es über 30, die kamen, um im Freien gemeinsam Übungen zu machen.

In Anbetracht der Tatsache, das praktisch an jedem Tag der Woche etwas geboten war, kann man von einem großen Publikumsinteresse sprechen, wobei auch diese Kurve ihre Spitzen und Täler hatte: Montags und freitags war der Andrang laut Triller besonders groß, samstags vergleichsweise gering und in der Wochenmitte durchschnittlich. Wie zu hören war, gingen die Teilnehmer gern strategisch vor – "Ich bin hier; meine Frau macht gleichzeitig Yoga" – ; die höchste Teilnehmerfrequenz verbuchten die Standorte Lichtenbol und Lautlingen.

Nächstes Jahr wird das Rad nicht neu erfunden. Ein Arbeitsschwerpunkt sollen die Betriebe werden; geplant sind ein Gesundheitstag für kleinere Firmen und Schulungen am Defibrillator. Ein anderes Thema heißt "Medizin 2030" – die schöne neue Welt der Skype-Diagnosen und der medizinischen Versorgungszentren lässt von ferne grüßen.