Albstadt Ein halber Albstädter als Musical-Star

Achtmal pro Woche geht "Bodyguard" im Möhringer SI-Centrum über die Bühne; schon aus juristischen Gründen kommt die Show mit einem oder zwei Fletchers nicht aus – Kinderarbeit ist in Deutschland bekanntlich nur unter bestimmten Umständen erlaubt und streng reglementiert. Aus diesem Grund wurden im vergangenen Jahr nicht weniger als elf Fletchers, eine komplette E- und D-Jugend-Fußballmannschaft, für "Bodyguard" gecastet – einer davon ist der zwölfjährige Kieran Sauter aus Herrenberg, Sohn des gebürtigen Albstädters Bernd Sauter und Enkel von Horst Sauter, dem Betreiber des gleichnamigen Ebinger und Balinger Autohauses.

Wie kommt man als Zwölfjähriger zu einer tragenden Rolle in einem Stuttgarter Groß-Musical? Ein bisschen Glück braucht man schon, genauer: Freunde mit einschlägigen Interessen und offenen Augen und Ohren. Gleich zwei Bekannte gaben Familie Sauter im Frühjahr 2017 den Hinweis, dass die Stuttgarter Musical-Macher einen Darsteller für Fletcher, den Sohn der "Bodyguard"-Protagonistin Rachel, suchten. Er sollte zwischen sieben und 14 Jahren alt sein, singen, tanzen und schauspielern können – und einen dunklen Teint haben: Fletcher ist Afro-Amerikaner, im Film, auf dem das Musical basiert, verkörperte Whitney Houston seine Mutter. Kieran Sauters Mutter Jennifer Amanquah-Sauter ist Engländerin mit afrikanischen Wurzeln – die letztgenannte Voraussetzung erfüllt Kieran ohne Wenn und Aber.

Die anderen auch. Die erste Castingrunde mit rund 60 Bewerbern fand Anfang Juni statt, danach hatte sich die Spreu vom Weizen getrennt – Kieran war beim Weizen, rund 20 Kindern und Jugendlichen, unter denen nun eine erneute Auswahl getroffen wurde. Nach der dritten Castingrunde waren elf übrig, die in den folgenden Wochen zwei- bis dreimal pro Wochen Crashkurse im Singen und Tanzen erhielten. Als die Sommerferien begannen, beherrschte Kieran seine Lieder, Text und Tanzchoreographien bereits gut, aber ein echter Profi bleibt am Ball – während die anderen sich sonnten, saß er am Heck und memorierte seine Dialoge. Als er zurückkam, war er textsicher; theoretisch hätte er, als Mitte August die erste Spielprobe anstand, auswendig sprechen können. Musste er aber nicht, denn die erwachsenen Kollegen, die er bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal sah, standen noch ganz am Anfang – sie lasen vom Script ab.