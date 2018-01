Albstadt "Ein Gefühl wie im Krieg"

Albstadt-Ebingen. "Gar nicht lustig" sei der Jahreswechsel für ihn und seine Nachbarn gewesen, schreibt ein Ebinger Innenstadtbewohner an Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Viele Raketen und Böller seien vom Bürgerturmplatz aus abgeschossen worden. "Für uns entstand ein Gefühl von Krieg. Die Raketen flogen am Fenster vorbei, durch die Rauchentwicklung war nichts mehr zu erkennen und die Lautstärke der Böller überstieg gefühlt die zulässigen 85 Dezibel bei weitem. Ich kann es kurz fassen: Wir hatten große Angst und haben Silvester anstelle mit einem Sektglas in der Hand mit dem Feuerlöscher in Bereitschaft verbracht."

Weil er und seine Familie das kein zweites Mal erleben möchten, stellt der Verfasser den Antrag an Stadt und Gemeinderat, "einen Beschluss zu fassen, der das Abschießen von Böllern und Raketen in der Innenstadt verbietet, da das Risiko eines Brandes aus baulichen Gründen deutlich erhöht ist und es für anwohnende Bürger nicht zumutbar ist". Er weist darauf hin, dass Städte wie Freiburg, Tübingen und Reutlingen längst Verbote angeordnet hätten, und nennt – neben dem Brand in Rangendingen – viele weitere Kleinbrände, zu denen es immer wieder komme, sowie die Lärm- und die Feinstaubbelastung als Argumente.

In der Sprengstoffverordnung sei bundeseinheitlich festgelegt, "dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern das ganze Jahr über verboten ist". Als angemessener Abstand zu einer gefährdeten Bausubstanz werde bei einem Höhenfeuerwerk, also bei Raketen, ein Abstand von mindestens 200 Metern verlangt. "Im eng bebauten Bereich der Innenstadt dürfte somit überhaupt kein Abbrennen möglich sein."