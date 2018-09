Albstadt Ein fiktiver Umweltsünder wird gejagt

Albstadt-Ebingen. An der Onstmettinger Schillerschule informiert am Dienstag, 18., und Mittwoch, 19. September, Juni, "Coaching4Future", ein Projekt des Bildungsnetzwerks der Baden-Württemberg-Stiftung, des Arbeitgeberverband Südwestmetall und der Agentur für Arbeit die Schüler der neunten Klassen über Berufsperspektiven, Ausbildungswege und Studiengänge in den sogenannten "Mint"-Branchen – das Kürzel "Mint" steht für "Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik". Ziel von "Coaching4Future" ist die Berufsorientierung und -vermittlung – den Schülern soll gezeigt werden, in welchen technischen Berufen sie die Welt von morgen mitgestalten und wie interessant und zukunftsträchtig diese sein können.