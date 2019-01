Albstadt Ein Feuerwerk mit Trompeten und Orgel

Drei hochkarätige Trompeter aus Stuttgart gestalten es zusammen mit dem Albstädter Organisten Hans-Peter Merz: Jörge Becker, Solotrompeter beim Radiosinfonieorchester des SWR, und seine Orchester-Kollegen Christof Skupin an der Trompete sowie Solopauker Michael Israeliewitsch und Alexander Kirn, Solo-Trompeter beim Staatsorchester Stuttgart, spielen festliche Barockmusik, unter anderem ein Concerto von Telemann. Der erste Satz ist gespickt mit vielen Punktierungen, was ihm ein festliches Gepräge verleiht. Nach einer kurzen Überleitung der Orgel folgt ein polyphoner schneller Satz, der von vielen Sechzehntelfiguren gekennzeichnet ist. Das anschließende Largo, das nur an der Orgel gespielt wird, strahlt viel Ruhe aus, ehe ein tänzerischer Sechsachteltakt das fröhliche Werk beschließt.

Als Krönung des Konzerts spielen die Musiker die berühmte Feuerwerksmusik von Händel. Das Werk, das der Komponist 1749 ursprünglich für die Aufführung im Freien geschrieben hat, zählt wohl nach dem Oratorium "Der Messias" zu den bekanntesten Werken Händels.

Zwischen den Trompetenstücken spielt Hans-Peter Merz eine Fuge über "Vom Himmel hoch" sowie eine groß angelegte Fantasie über "O, du fröhliche". Gebet, Lesung sowie ein gemeinsames Lied runden das Programm ab.