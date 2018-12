Albstadt Ein Fest für die Trompete

Albstadt-Ebingen (wgh). Der Auftakt war verheißungsvoll: Georg Friedrich Händels Concerto grosso C-Dur trägt den Beinamen "Alexanderfest", weil es im gleichnamigen Oratorium als Zwischenaktmusik auftaucht. Mit Konzertmeisterin Sibylle Kistermann, der ersten Violine, Ge Lui, der zweiten Violine, und Wolfgang Brobeil, Violoncello, war das Concertino bestens besetzt; im "Allegro" brachte es sich nach einer flotten und gut phrasierten Orchestereinleitung elegant ins Spiel und wusste mit gut abgestimmten instrumentalen Dialogen zu gefallen. Es folgte ein sehr kantables "Largo" und ein zweites "Allegro" mit einem Fugato am Anfang, in das Ensemble viel Spielfreude an den tag legte. Den Schlusspunkt setzte ein tänzerisches "Andante non presto" mit reizenden Duetten der Soloviolinen.

Arcangelo Corellis Koncert für Trompete und Orchester F-Dur bietet dem Solotrompeter viele Möglichkeiten zu brillieren. Hell und klar strahlte die Trompete im "Preludio"; das Orchester begleitete einfühlsam. Danach erklangen eine "Allemande" mit sauber phrasiertem Trompetenspiel, eine Sarabande vom lyrischem Charakter, die schwungvolle Gavotte und zuletzt eine "Giga" voll tänzerischen Elans.

Das Werk war wieder ein Corelli, nämlich das Concerto grosso Op. 6 Nr. 4 des Italieners. Abermals begeisterte das wundervolle Wechselspiel von Concertino und Tutti – dem Concertino bot vor allem der erste Satz Gelegenheit zu virtuosem Spiel, wohingegen es den zweiten langsam und verhalten anging. Freilich nur, um alsbald wieder äußerst lebhaft zu werden. Mit einem packenden, mit virtuosen Duetten gespickten "Allegro" endete das Werk.