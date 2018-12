Albstadt Ein eigener Kosmos

Die Schenkung der Künstlerin Brigitte Wagner, Jahrgang 1940, an das Kunstmuseum und die Stadt Albstadt bildet einen eigenen grafischen Kosmos. Wagners Landschaftsradierungen, die in einer Auswahl präsentiert werden, bestechen durch neuartige Farbigkeit, atmosphärische Tonwerte und eine gesteigerte Freiheit im Umgang mit Naturnähe und lyrischer Abstraktion. Insbesondere die Folge um die fiktive Figur Herr Zinen regt in einer Weise die Fantasie an, wie man es sich in der Vorweihnachtszeit nur wünschen kann.