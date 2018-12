Albstadt Ein Bus ist kein Bremsklotz

Das hat die Stadt getan und bei einem auswärtiges Büro eine endgültige Planung in Auftrag gegeben. Die liegt der Stadt seit September vor und soll am Mittwoch, 12. Dezember, im Ortschaftsrat öffentlich vorgestellt werden. Schott, Kurz, Metzger und ihre Ratskollegen kennen sie bereits – und sind nicht begeistert. Publik machen können sie sie noch nicht, da sie damit ihre Pflicht zur Verschwiegenheit verletzen würden – wohl aber ihren eigenen Alternativvorschlag: Die Kreuzung von Haupt-, Industrie- und Wilhelmstraße wird durch einen Kreisverkehr ersetzt, die Querungshilfe leicht versetzt und ausgebaut. Der Bus nach Tailfingen hält wieder wie früher in der weiter südlich liegenden Haltebucht – und das Ortsschild wird rund 80 Meter weiter nach Süden versetzt und erhält zudem ein regelmäßig mittels Radar kontrolliertes Tempo-60-Glacis. Damit, argumentiert Siegfried Schott, wäre dreierlei gewonnen: weniger Raserei, mehr Sicherheit für die querenden Fußgänger und ein besserer Verkehrsfluss im Kreuzungsbereich.

Was sagt die Stadt dazu? Für eine Verlegung des Ortsschilds fehlt ihr die Bebauung am Straßenrand – die ist wegen der Talgangbahn zurückgesetzt. Und ein Kreisverkehr kommt für sie nicht in Betracht, weil mehr als 85 Prozent des Verkehrs auf der Hauptstraße fährt. Für Schott, Kurz und Metzger ist das Prinzipienreiterei – sie fordern eine "politische" Lösung, die den gesamten Kontext berücksichtigt. Übrigens wären sie – und ihre Ratskollegen – auch durchaus bereit, sich mit Onstmettinger Verfügungsmitteln an den nicht unbeträchtlichen Kosten des Kreisels zu beteiligen. "Und zwar durchaus nicht nur mit Kleingeld", sagt Siegfried Schott.

Die Ortschaftsratssitzung am Mittwoch ist im Rathaus und beginnt um 19 Uhr.