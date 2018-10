Albstadt Ein Beruf soll attraktiver werden

Albstadt-Ebingen. Das Jubiläum fällt in eine Übergangszeit –­ noch bildet die DAA-Altenpflegeschule ausschließlich Altenpfleger(innen) und Altenpflegehelfer(innen) aus, aber das wird sich ändern: Das neue Pflegeberufegesetz, das 2020 in Kraft tritt, macht keinen Unterschied mehr zwischen der Ausbildung zum Kranken- und zum Altenpfleger; es sieht eine "generalistische" Ausbildung vor, in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu einem Berufsbild zusammengefasst sind. Das bedeutet, dass die Schule der DAA in zwei Jahren das komplette Spektrum anbieten muss – und dass sie in den Wettbewerb mit den etablierten Krankenpflegeschulen tritt, von denen die nächste keinen Kilometer weit von ihrem Domizil in der Marktstraße entfernt ist.

Den Fest- und Lobrednern des Nachmittags war das bewusst: Anton Reger, Albstadts Erster Bürgermeister und fürs Soziale zuständiger Dezernent, sprach den bevorstehenden Paradigmenwechsel ebenso an wie Sabine Herfert, die aus Stuttgart angereiste Chefin der DAA Baden-Württemberg – letztere deutete an, dass die rund 50 Altenpflegeschulen, welche die DAA in ganz Deutschland betreibt, schon jetzt systematisch auf die neue Situation vorbereitet würden.

Dritter im Bunde der Laudatoren war Georg Link. Der Leiter der Arbeitsagentur Balingen, des mit Abstand wichtigsten Kunden der DAA, machte kein Hehl daraus, dass er froh um jeden Altenpflegeschüler ist, der erfolgreich seine Ausbildung abschließt: Statistisch gesehen kämen derzeit auf 100 freie Stellen in der Branche nur 72 qualifizierte Arbeitssuchende, und es zeichne sich ab, dass sich diese Zahlen nicht annähern, sondern weiter auseinander bewegen würden. Deshalb sei er auch froh, dass nach der Abwanderung von Albstadts staatlicher Altenpflegeschule so bald eine neue vor Ort entstanden sei: Je kürzer der Schulweg, desto attraktiver der Lehrberuf – das zeige die Erfahrung.