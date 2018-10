In der Margaretenstraße in Margrethausen ragt s ein Meisterbaum in den Himmel. Aufgestellt wurde er für Martin Mak. Familie und Freunde wollten ihm damit zur Meisterprüfung im Installateur- und Heizungsbau-Handwerk gratulieren. Nach der Ausbildung und einigen Gesellenjahren, in denen Mak viel Berufserfahrung sammelte, krönte der 40-Jährige seine Laufbahn mit der bestandenen Meisterprüfung und dem Schritt in die Selbständigkeit: Er hat die Firma MF-Haustechnik gegründet. Den Baum haben Freunde mit Symbolen des Berufsstandes geschmückt und eine Meisterfeier organisiert.