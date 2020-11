Albstadt Ein Albstädter und zwei Meßstetter vorne

Bei der coronabedingt virtuellen konstituierenden Sitzung wurde Lindner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Groz-Beckert, von den mehr als 60 Mitgliedern einstimmig für eine weitere Wahlperiode bestätigt. Zu Stellvertretern wählte das Regionalgremium Steffen Ammann, Geschäftsführer der Sanetta Gebrüder Ammann GmbH & Co. KG in Meßstetten, und Joachim Link, Geschäftsführender Gesellschafter der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG in Tieringen. Angesichts der Folgen der Corona-Krise auf die Firmen im Kreis sprach sich Lindner erneut dafür aus, weiter an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Infrastruktur zu arbeiten. "Nur dann können die heimischen Unternehmen in neue Produkte und Zukunftsbranchen investieren und letztlich Beschäftigung sichern", betonte er.