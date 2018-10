Albstadt Ein Abschied mit "Feuergeist"

Albstadt-Ebingen. Ludwig van Beethoven selbst stand am 5. April 1803 am Pult und spielte Klavier, um der Öffentlichkeit im Theater an der Wien drei neue Werke vorzustellen. Zwei davon sind am 7. Oktober ab 19 Uhr in der Ebinger Festhalle zu hören, wenn die Orchesterfreunde Albstadt ihr Abschiedskonzert geben: das dritte Klavierkonzert in c-moll und die zweite Sinfonie in ­D-Dur.

Die Orchesterfreunde Albstadt spielen unter Leitung ihrer langjährigen Dirigentin Brigitte Wendeberg, Solist am Klavier ist der in Ebingen aufgewachsene und inzwischen international renommierte Musiker Michael Wendeberg. Beide Werke des Abends stammen aus den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, der Zeit, in der Beethoven einen "Neuen Weg" einschlug.

So ist sein drittes Klavierkonzert nicht nur das erste dieser Gattung, bei dem Soloinstrument und Orchester als gleichberechtigte Partner zusammenwirken.