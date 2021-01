Albstadt Eigentum verpflichtet

Klar, es mag durchaus sein, dass mancher Vermieter selbst coronabedingt den Gürtel enger schnallen musste und auf die volle Mietzahlung angewiesen ist. Ganz sicher sind aber auch solche darunter, bei denen das nicht der Fall ist. Dass es in ihrem eigenen Interesse sei, ihren Mietern zu helfen, anstatt sie in die Insolvenz gehen zu lassen, hätte Hödl vor den Stadträten nicht eigens betonen müssen, wie deren Mienen verrieten. Dem Gros der Vermieter war diese Botschaft offenkundig nicht zu vermitteln. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht.

Auf den ersten Blick nichts zu tun hat derlei Verhalten mit jenem mancher Eigentümer unbebauter Grundstücke, das Michaela Stauss kürzlich im Winterlinger Gemeinderat kritisiert hat – wie andere Gemeinderäte andernorts auch schon vor ihr: Nicht genug, dass manche über Jahre, zuweilen Jahrzehnte innerörtliche und voll erschlossene Baugrundstücke einfach brachliegen lassen und damit zur Ausdehnung von Neubaugebieten und zum Flächenfraß mit fatalen Folgen für die Natur beitragen – sie scheren sich auch nicht um Pflichten, die sie als Grundbesitzer haben. Den angrenzenden Gehweg zu räumen und zu streuen zum Beispiel. Da müssten Fußgänger, auch Kinder, dann auf der Straße laufen, hat Stauss beobachtet.